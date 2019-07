L'eclissi di Sole del 2 luglio vista dallo spazio

L’eclissi di Sole del 2 luglio è stata spettacolare anche vista dallo spazio. Lo dimostrano le immagini inviate a Terra dalla sonda Proba 2 dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).



Le foto sono state realizzate grazie agli ‘occhi’ dello strumento Swap, capaci di vedere nell’ultravioletto la turbolenta natura della superficie del Sole e della sua parte più esterna, la corona. Con le spettacolari immagini di Proba2 è stato realizzato anche un video che mostra, da diverse angolazioni, la Luna che transita davanti al Sole senza oscurarlo integralmente. Nel video sembra di vedere quattro eclissi di Sole una dopo all’altra. Durante l’evento astronomico, infatti, il satellite dell’Esa ha compiuto più orbite intorno alla Terra e ha cambiato diverse volte punto di osservazione.







Le eclissi totali di Sole avvengono quando la distanza media della Luna dalla Terra è sufficiente a fare apparire il nostro satellite grande quanto il disco del Sole, coprendolo integralmente. L’evento del 2 luglio è stato visibile dal Sud America, soprattutto da Cile e Argentina. In Cile la zona interessata all’eclissi totale è stata una striscia lunga 150 chilometri nelle province di La Serena e Atacama, dove sono concentrati alcuni tra gli osservatori astronomici più importanti del mondo. Il Cile è infatti considerato “la finestra da cui il mondo guarda l’universo”, come si può leggere in diversi manifesti e immagini del territorio.



Proba 2 è il secondo minisatellite, più piccolo cioè di un metro cubo, del progetto europeo Proba (Project for On Board Autonomy). In orbita a circa 800 chilometri di quota, è nato per testare nuove tecnologie innovative per lo spazio a costi e dimensioni ridotte.