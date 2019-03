Strana eclissi, la Luna passa 2 volte sul disco del Sole

E' avvenuta una strana eclissi di Sole, visibile solo dall'orbita terrestre, nella quale il disco della Luna è passato più volte avanti e indietro su quello del Sole: un effetto dovuto alle differenti velocità del movimento della Luna e di quello dell'osservatorio solare Sdo (Solar Dynamics Observatory) della Nasa, che ha ripreso il fenomeno. L'eclissi di Sole filmata da Sdo è stata parziale, cioè il disco della Luna ha coperto quello del Sole per l'82%, ed è durata più di 4 ore.

L'Osservatorio spaziale, durante l'eclissi, ha 'sorpassato' la Luna due volte, prima in una direzione e poi nell'altra perché la velocità con cui ruota intorno alla Terra è di circa 3 chilometri al secondo, mentre quella della Luna è di un chilometro al secondo.

Di conseguenza, nel video, sembra che la Luna si sia tuffata due volte sul disco del Sole. Le immagini ad alta risoluzione dell'eclissi catturate dal telescopio spaziale rivelano che i bordi del disco della Luna non sono perfettamente lisci: i dossi e le altre irregolarità che si vedono sono le montagne lunari. Immagini come queste hanno un valore pratico per il gruppo che lavora alla missione Sdo.

L'analisi del bordo del disco lunare, con le sue irregolarità, aiuta infatti i ricercatori a calibrare ottiche e filtri del telescopio. In pratica se nelle immagini i bordi della Luna sono ben definiti significa che le ottiche sono regolate bene, se invece non sono precisi significa che bisogna correggere gli strumenti dell'osservatorio. Questo al fine di ottenere immagini nitide del Sole.