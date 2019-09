Tutto pronto per gli Ig Nobel,i premi alla scienza da ridere - DIRETTA DALLE 23.40

E' iniziato il conto alla rovescia per gli Ig Nobel, la parodia dei premi Nobel con cui ogni anno si celebrano le ricerche scientifiche più improbabili e bizzarre per avvicinare il grande pubblico alla scienza con un tono ironico e scanzonato.

La cerimonia di questa 29/a edizione prende il via il 12 settembre allo scoccare della mezzanotte italiana, presso il Sanders Theatre dell'università americana di Harvard.

Come di consueto, i riconoscimenti saranno consegnati ai vincitori da autentici premi Nobel, di fronte a oltre mille spettatori in sala e a un pubblico ancora più vasto collegato via Internet da tutto il mondo per seguire la diretta web, che trasmettiamo anche sul canale ANSA Scienza e Tecnica.

Le 'abitudini' sono il tema portante della serata di gala, organizzata come ogni anno dalla rivista americana dedicata all'umorismo scientifico, Annals of Improbable Research, per premiare le ricerche che prima fanno ridere e poi riflettere.

Diversi gli italiani annoverati tra i vincitori negli ultimi anni. Nel 2017 era accaduto con l'Ig Nobel per la psicologia, assegnato a un gruppo di ricerca della Fondazione Santa Lucia Irccs e dell'Università Sapienza di Roma per uno studio sui gemelli omozigoti che hanno difficoltà a distinguere il proprio volto da quello del fratello.

Un doppio riconoscimento era invece arrivato nel 2014, con l'Ig Nobel per l'economia, assegnato all'Istat per aver incluso le attività illecite nel calcolo del Pil, e l'Ig Nobel per l'arte, andato a tre studiosi dell'Università di Bari che avevano misurato il potere antidolorifico dell'arte.

Nel 2013 il premio per la fisica era stato assegnato a uno studio firmato dalle Università di Milano e Tor Vergata che dimostrava la possibilità per alcune persone di camminare sull'acqua solo sulla Luna.

Nessun italiano invece nell'edizione 2018 dove, tra gli altri, sono stati premiati i riti Voodoo contro gli abusi del capufficio, i francobolli come marcatori dell'erezione notturna, le proprietà della saliva come detergente e la dimostrazione di come andare sulle montagne russe possa liberare dai calcoli renali.