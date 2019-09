Dedicato alla Luna il remix di 'Nasa' di Ariana Grande

Remixata in un video la canzone 'Nasa' di Ariana Grande: se la popstar americana aveva fatto l'esplorazione spaziale la metafora di una relazione, un gruppo di tirocinanti della Nasa l'ha remixata per celebrare la missione che punta a riportare astronauti sulla Luna.







Nel video, condiviso dalla Nasa anche sui social, si possono vedere i ragazzi dello Johnson Space Center di Houston in una sorta di 'parodia educativa', dove clip di missioni vere si alternano a sequenza che mostrano i giovani in tuta spaziale mentre ballano e lavorano su progetti scientifici. In una scena con i ragazzi compare anche Luca Parmitano, prima della sua partenza per la missione Beyond.

Felice dell'omaggio Ariana Grande, che su Twitter scrive: "questo e' cosi' puro, speciale e folle. Ciao a tutti laggiu' che state facendo questo incredibile lavoro".