AstroLuca celebra i 50 anni di 'Space Oddity' di David Bowie

Anche l'astronauta Luca Parmitano celebra i 50 anni della canzone 'Space Oddity' di David Bowie, un vero e proprio inno dello spazio che ha fatto sognare milioni di persone: AstroLuca lo ricorda in un video postato sui social a pochi giorni dal lancio della sua seconda missione Beyond, che avverrà il 20 luglio proprio in occasione di un altro storico anniversario, quello dell'Apollo 11.

"Fra pochi giorni verrò lanciato nello spazio per la mia seconda missione, esattamente nel 50esimo anniversario dell'allunaggio dell'Apollo 11", spiega AstroLuca ai suoi follower. "Oggi è un altro 50esimo anniversario, quello del lancio di Space Oddity di David Bowie, avvenuto anch'esso nel luglio 1969".

Can you hear me Major Tom? Happy 50th to @DavidBowieReal's #SpaceOddity, released today in 1969 and now one of our most recognised space anthems! #Apollo50th #SpaceOddity50 #MissionBeyond #SpaceRocks pic.twitter.com/Fl47SBqbFJ — Luca Parmitano (@astro_luca) 11 luglio 2019





Le note malinconiche che accompagnano la storia del viaggio spaziale di Major Tom sono giunte all'orecchio di Parmitano quando era ancora bambino, ma poi sono tornate più volte a farlo sognare anche da adulto.







"Ciò che è davvero incredibile di questa canzone - spiega l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) - è che non ha ispirato solo me, i miei compagni astronauti e amici, ma moltissima gente di tutto il mondo facendola interessare allo spazio. Per questo, a nome di tutti, vorrei augurare un buon 50esimo anniversario a 'Space oddity', un inno dei nostri tempi che ha portato la meraviglia dello spazio sulla Terra. Ciao e a presto, Major Tom".