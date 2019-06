La Nasa in cerca delle canzoni per la playlist 'lunare'

Che musica ascoltereste se doveste viaggiare per 3 giorni no stop con destinazione la Luna? E' la domanda che la Nasa rivolge su Twitter agli appassionati di spazio e non solo, in vista dell'arrivo di astronauti sul suolo lunare, previsto per il 2024. Da qui l'invito, fino al 28 giugno, a proporre la propria canzone preferita da inserire nella 'playlist lunare'.

Il periodo coincide con quello nel quale 50 anni fa gli astronauti dell'Apollo 11 si stavano preparando per lo sbarco sulla Luna. Le canzoni scelte verranno trasmesse sulla radio della Nasa, Third Rock Radio, il prossimo 13 e 14 luglio, pochi giorni prima dell'anniversario dei 50 anni dall'allunaggio.

Quattro le regole da seguire: non saranno accettate canzoni con titoli, testo e argomento esplicito; si potranno proporre solo quelle già uscite sui servizi di streaming ufficiali al momento momento della proposta; saranno ammesse solo le canzoni che fanno parte di un vasto elenco proposto dalla Nasa e pubblicato sia online sia su Twitter con l'hashtag #NASAMoonTunes; sarà Third Rock Radio a scegliere le canzoni della playlist da mettere in onda.