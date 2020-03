scienzainvideo Così l’economia circolare combatte anche il cambiamento climatico LEZIONE

L’economia circolare rappresenta una delle principali sfide che la società nel suo complesso deve affrontare per definire un nuovo modello di sviluppo, sostenibile e in grado di contrastare il cambiamento climatico.

Le caratteristiche e le opportunità dell’economia circolare sono presentate in questa lezione da Marco Frey, docente di economia e gestione delle imprese e direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nonché, tra gli incarichi che ricopre, presidente della Fondazione “Global Compact Italia”, organismo delle Nazioni Unite, e presidente di Cittadinanzattiva, organizzazione non-profit che promuove la partecipazione civica e la tutela della diritti dei cittadini.

L’economia circolare punta a conservare e preservare il valore delle risorse nel tempo, attraverso sistemi "ciclici" di produzioni e prodotti, grazie anche allo sviluppo di un design pensato ad hoc, per favorire la rigenerazione del capitale naturale e dell'ecosistema. Questo modello economico innovativo ha implicazioni per il business e per le imprese, in grado di imprimere uno sviluppo che garantisce benefici al sistema economico nel suo complesso.