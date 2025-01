Premio Campiello, Giorgio Zanchini presidente della 63/a giuria

Prende il via la 63/a edizione del Premio Campiello: quest'anno il Presidente della Giuria dei Letterati sarà Giorgio Zanchini, giornalista e saggista, noto per il suo impegno nella divulgazione culturale.

Tra le novità di quest'anno, anche l'ingresso di tre nuovi membri nella Giuria dei Letterati: Rita Librandi, professoressa emerita di Linguistica italiana e Storia della lingua italiana e Vicepresidente dell'Accademia della Crusca, Liliana Rampello, già docente di Estetica presso l'Università di Bologna, critica letteraria e saggista e Stefano Salis, Responsabile delle pagine dei Commenti e della Domenica del Sole24Ore.

La Fondazione Il Campiello in una nota "esprime profonda gratitudine al presidente uscente Walter Veltroni per la dedizione e la competenza dimostrata negli anni alla guida della Giuria. Un ringraziamento speciale va anche ai giurati Pierluigi Battista, Edoardo Camurri, Chiara Fenoglio ed Emanuele Zinato che hanno dovuto lasciare l'incarico a causa di impegni personali e lavorativi, per l'importante contributo offerto nelle precedenti edizioni".

Gli altri componenti della Giuria dei Letterati della 63/a edizione del Premio Campiello sono: Alessandro Beretta, critico letterario, giornalista, programmer cinematografico e promotore culturale, Federico Bertoni, docente di Critica letteraria e letterature comparate all'Università di Bologna, Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana contemporanea all'Università per Stranieri di Siena, Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura, Daria Galateria, docente di Letteratura francese all'Università La Sapienza di Roma, Lorenzo Tomasin, docente di Filologia Romanza all'Università di Losanna e Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, docente universitario.

Possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra il 1° maggio 2024 e il 30 aprile 2025 e regolarmente in commercio. Al concorso non sono ammessi né saggistica, né poesia, né opere tradotte in italiano da altre lingue. Il 30 maggio 2025 la Giuria dei Letterati si riunirà a Padova per selezionare la cinquina finalista e annunciare il Premio Opera Prima. Il vincitore della 63/a edizione del Premio Campiello, indicato dalla Giuria dei Trecento lettori anonimi, verrà invece proclamato sabato 13 settembre presso il Teatro La Fenice di Venezia.



