Intervento alla caviglia per sostituire l'astralago con protesi

Al Policlinico Abano di Abano Terme è stata impiantata la prima protesi in titanio del 2025 per sostituire l'astragalo, un osso che è parte dell'articolazione della caviglia. Al paziente è stata impiantata anche una protesi di caviglia, attività per la quale la struttura veneta ha già al suo attivo una consolidata casistica tra le più ampie d'Italia.

Al mondo le operazioni eseguite nel 2024 che combinano protesi di astragalo e caviglia sono 25.

L'intervento, eseguito con una tecnica che prevede un approccio "personalizzato" e in 3D, è stato effettuato su un paziente di 58 anni, operato il 20 gennaio scorso e dimesso il 23 gennaio, affetto da una grave necrosi avascolare idiopatica (AVN) associata ad artrosi, una condizione patologica che porta l'osso interessato a collassare. Il decorso post operatorio non ha presentato problematiche.

L'utilizzo combinato delle due protesi rappresenta una soluzione chirurgica, impiegata solo in casi selezionati e molto rari, che si può utilizzare quando viene riscontrata questa grave forma di necrosi, che causa molto dolore e limita in maniera significativa la deambulazione, con conseguente zoppia, e lo svolgimento delle attività quotidiane. Se l'astragalo si sbriciola, perché non è alimentato da un sufficiente afflusso di sangue, non si può procedere alla protesica tradizionale con componenti che si appoggiano alla superficie dell'osso, ma bisogna ricorrere a una ricostruzione completa della parte danneggiata grazie allo studio della tac 3D eseguita su entrambe le caviglie.

