Poliziotti salvano donna che stava annegando nel Bacchiglione

Quattro agenti della questura di Padova hanno salvato una donna che stava annegando nel fiume Bacchiglione.

I poliziotti si sono attivati dopo una segnalazione al 113 da parte di un cittadino che aveva visto una persona cadere nel fiume. Gli agenti, arrivando sul posto e trovando difficoltà nell'intervento a causa di vetture ferme lungo la strada, hanno lasciato l'auto di servizio raggiungendo l'argine a piedi. La malcapitata stava annaspando, cercando di salvarsi rimanendo aggrappata alle sterpaglie presenti sulla riva. A quel punto i 4 agenti hanno recuperato dalla propria auto le "sacche da lancio" in dotazione per salvataggi in acqua e le hanno utilizzate per portare a riva la donna che ha però respinto gli aiuti. Vista la situazione i poliziotti hanno agito con determinazione afferrando la donna , trascinandola a riva, nonostante le difficoltà anche per l'argine scivoloso. Nel mentre è giunta un'ambulanza con il personale del 118 che ha prestato le prime cure alla donna, che ha riferito di essere afflitta da tempo da problemi personali e che, uscita di casa, aveva raggiunto un paio di ore prima l'argine del fiume.



