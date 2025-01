Rapinata sala giochi nel Padovano dopo aver legato dipendente

Due banditi hanno rapinato questa notte a Cadoneghe la sala giochi "Lucky Slot" dopo aver legato mani e piedi il dipendente. Sul posto sono intervenuti i c carabinieri di Padova e di Vigodarzere. I militari hanno accertato che ad agire sono stati due malviventi, travisati da passamontagna e armati di coltello, che dopo essere entrati nel locale in quel momento priva di clienti e hanno immobilizzato il dipendente, legandogli mani e piedi con delle fascette da elettricista. Poi si sono appropriati del denaro e sono fuggiti.

Gli investigatori hanno hanno recuperato il coltello lungo 23 cm usato dai rapinatori che se ne sono disfatti lanciandolo in un tombino. Non ancora quantificato l'ammontare del bottino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA