Glenn Martens direttore creativo Maison Margiela (Gruppo Otb)

Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Maison Margiela, brand del gruppo OTB di Renzo Rosso.

"Ho lavorato con Glenn per anni, ho potuto apprezzare il suo talento e so quello che è capace di fare. Dopo Martin, che ha dato vita alla Maison e alla sua incredibile collezione Artisanal, e John, che l'ha resa la casa di alta moda più all'avanguardia al mondo, sono orgoglioso che alla sua guida ci sia per la terza volta un couturier. Glenn, che ha studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa come Martin, ha già mostrato le sue capacità e la sua visione della couture" ha detto Renzo Rosso, presidente del Gruppo Otb. Stefano Rosso, presidente di Maison Margiela, ha sottolineato invece che la sua società "si trova in un momento cruciale della sua storia, su un percorso solido e ben tracciato. La nomina di Glenn svilupperà ulteriormente l'heritage della maison, che siamo fieri di avere nel nostro Gruppo". Da parte sua Martens ha rilevato di "sentirsi onorato di entrare a far parte della straordinaria Maison Margiela, una casa di moda unica che ha saputo ispirare il mondo intero per decenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA