Domani e giovedì 30 gennaio a Verona Fieragricola Tech

A Veronafiere riflettori puntati sull'innovazione in agricoltura. Apre domani la quarta edizione di Fieragricola Tech, l'expo-conference dedicata a digital farming, robotica, smart irrigation, energie rinnovabili e biosolution. L'evento si tiA Veronaene fino al 30 gennaio al Palaexpo della Fiera di Verona, con 102 espositori, più di 50 convegni e 125 relatori. Fieragricola Tech vuole fornire ai professionisti del settore primario gli strumenti e le conoscenze più aggiornare per affrontare le esigenze e le gradi sfide legate al mondo agricolo, alle prese con la necessità di incrementare le produzioni in modo sostenibile, contrastare il cambiamento climatico, garantendo sicurezza alimentare e redditività alle imprese della filiera. L'apertura dei lavori di Fieragricola Tech è in programma domani, alle 10, alla Tech Arena. Il giorno seguente, giovedì 30 gennaio, spicca nel calendario l'evento Tea: opportunità che il nostro Paese deve cogliere in pieno, interverranno il presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Luca De Carlo e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni agricole Ettore Prandini (Coldiretti), Massimiliano Giansanti (Confagricoltura), Gianmichele Passarini (Cia-Agricoltori Italiani), Tommaso Battista (Copagri); Elena Sgaravatti (vicepresidente Assobiotec).



