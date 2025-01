Giorno memoria: a Vicenza fontana e locandina colorate di rosso

Una locandina con gli appuntamenti per la giornata della memoria imbrattata con della vernice rossa all'interno della biblioteca Bertolaina di Vicenza e una fontana del centro del capoluogo berico colorata di rosso sangue. Questi i due episodi accaduti nel capoluogo berico a poca distanza l'uno dall'altro in concomitanza del Giorno della memoria.

Gesti che non sono stati rivendicati e di cui si dovrà capire la natura ma che arrivano in concomitanza delle celebrazioni del 27 gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA