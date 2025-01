Pg Venezia, 'in Veneto un lieve aumento fenomeni criminosi'

"In Veneto c'è stato un lieve aumento del fenomeno criminoso in generale, con la diminuzione dei reati contro la pubblica amministrazione e la criminalità organizzata, ma solo perché sono più difficili da investigare, anche per la carenza degli organici". Lo ha dichiarato stamani il Procuratore generale di Venezia, Federico Prato, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello. A preoccupare sono in particolare i reati sessuali e di stalking, che hanno registrato un'impennata del 43%. "Occorre mantenere una particolare attenzione sul fenomeno - ha ravvisato Prato -, anche con riferimento ai minorenni. C'è un tendenziale aumento di denunce, ogni Procura si è dotata di un gruppo di lavoro specializzato, molto orientato in questo settore", ha concluso.



