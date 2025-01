Incendio in un condominio, ferita una ragazza, 9 intossicati

Una giovane ragazza ferita e nove persone intossicate dal fumo, portate a pronto soccorso, sono il bilancio di un incendio scoppiato questo pomeriggio in un condominio in Via Cesare Battisti a Meledo di Sarego (Vicenza).

Le fiamme sono scaturite, per cause da accertare, dal quadro dei contatori elettrici.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Lonigo, Vicenza e Arzignano con due autopompe, l'autoscala e 12 operatori, coordinati dal funzionario di guardia, sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento degli appartamenti. I condomini che intanto si erano rifugiati nei poggioli sono stati evacuati con l'autoscala. Prima dell'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco una minorenne è stata presa dal panico ed è saltata dal primo piano, procurandosi delle fratture. La giovane è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ospedale.



