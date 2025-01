A Padova 27 scritte sui muri contro la polizia e le istituzioni

Sono 27 le offese scritte contro la polizia e contro le istituzioni sui muri a Padova. La questura euganea ha fatto una mappatura delle ingiurie dal tono violento ed oltraggioso chiedendo, nel frattempo, al Comune la loro cancellazione.

La gran parte delle segnalazioni sulle scritte sono state fatte dai cittadini attraverso l'applicativo della Polizia di Stato Youpol.Sulla base di quanto riscontrato il questore Marco Odorisio ha incaricato pattuglie della Digos e dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico di effettuare appunto la mappatura. ;Il monitoraggio delle strade e delle piazze cittadine si è svolto nel territorio comunale, fino al margine della "circonvallazione interna", includendo per la circostanza anche il quartiere cittadino dell'Arcella. Molte delle scritte sono state fatte anche di recente. Vergate di nero sui muri si legge, tra l'altro, Acab,, Fuorti gli sbitti,, 1312, Anarchici non fanno tragi indiscriminate perchè non sono lo Stato, Liberi saperi in libere terre -Fasci appesi. Fuoco a Stato e Chiesa, guardie Infami,, Padova antifascista. Fuori gli sbirri dalle scuole, , L'unico sbirro buono è quello morto, Vendetta per Ramy. La Digos ha pertanto trasmesso alla Procura della Repubblica di Padova un'informativa di reato per "vilipendio delle Istituzioni".

Nel contempo il questore della ha formalizzato una segnalazione all' amministrazione Comunale con l'indicazione delle strade e delle piazze dove sono state mappate le scritte chiedendone la cancellazione



Riproduzione riservata © Copyright ANSA