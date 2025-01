Venezia: dal Metz arriva il difensore Candè

Il Venezia ha ufficializzato l'acquisto dal Metz di Fali Candé, che arriva in Italia in prestito con diritto di riscatto e può giocare sia come centrale, sia come terzino sinistro.

Nato in Guinea-Bissau e cresciuto calcisticamente in Portogallo, Candé, 26 anni, ha indossato tra le altre, le maglie del Porto under 19 e del Benfica B. Nel 2018 si è trasferito al Portimonense, con cui ha collezionato complessivamente 79 presenze tra l'under 23 e la Prima squadra, segnando 3 gol e fornendo 3 assist.

Nel gennaio 2022 è passato al Metz, con cui ha disputato 85 partite, totalizzando 1 gol e 5 assist. Candé vanta anche 25 presenze con la nazionale della Guinea-Bissau.

L'arrivo del difensore tampona una delle falle principali della formazione di Di Francesco. Dopo l'infortunio al ginocchio di Svoboda, nel reparto arretrato gli uomini sono contati. Si tratta del terzo rinforzo nel mercato invernale dei lagunari, dopo il centrocampista Condè, dallo Zurigo, e il laterale Zerbin, dal Napoli.

Candè potrà fare il proprio esordio già lunedì sera, al Penzo, nella sfida salvezza che vede il Venezia affrontare il derby con il Verona.



