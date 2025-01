Trovate ossa nel vicentino, torna ipotesi dell'ereditiera scomparsa

Resti di ossa sono stati rinvenuti stamani nel fiume Astico, a Piovene Rocchette (Vicenza). Tra le ipotesi che vengono considerate c'è anche quella che possano appartenere all'ereditiera statunitense Ana Maria Henao Knezevich, scomparsa a Madrid all'inizio dello scorso febbraio.

La segnalazione è arrivata nella serata di ieri, indicando la zona in prossimità del Ponte Pilo, e ha fatto scattare nella mattinata l'intervento dei carabinieri e del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno provveduto al recupero del materiale organico, su cui ora verranno svolti alcuni accertamenti.

Recentemente gli investigatori avevano svolto ricerche proprio in questa zona del Vicentino, in particolare lungo la vecchia strada "del Costo" a Cogollo del Cengio, dove si sospetta potrebbe essere stato nascosto il corpo. A essere indagato è l'ex marito della donna, David Knezevich, che si trova in carcere a Miami. Saranno le analisi a far luce sul ritrovamento dei resti, per capire se siano umane o di altra natura.



