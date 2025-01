Il Comune di Treviso firma a Vilnius il Green City Accord

La città di Treviso, assieme ad altre 11 in Europa, ha firmato il "Green City Accord", intesa che prevede un impegno condiviso per migliorare la qualità dell'aria, ottimizzare l'uso delle risorse idriche, conservare e promuovere la biodiversità urbana attraverso l'espansione e la valorizzazione delle aree verdi, ridurre la produzione di rifiuti e incentivare l'economia circolare.

La sigla è avvenuta ad opera del sindaco, Mario Conte, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno Green Capital di Vilnius (Lituania), un evento che riunisce le città europee impegnate nel raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale.

Conte ha anche sottoscritto un accordo speciale con Patrick Child, vicedirettore generale della Direzione ambiente della Commissione europea, con il quale sono definite le attività da realizzare nel 2025, anno in cui Treviso è "Città Green Leaf".

Tra le azioni previste, spicca la realizzazione di eventi dedicati alla sostenibilità ambientale, che saranno supportati direttamente dalla Commissione europea.

Treviso si conferma così, ha rilevato Conte, "un modello di sostenibilità e innovazione, e siamo entusiasti di collaborare con la Commissione Europea per sviluppare iniziative che valorizzino il nostro territorio e promuovano una maggiore consapevolezza ambientale".



