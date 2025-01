Honeck a Santa Cecilia per Šostakovič, Saint-Saëns e S

Manfred Honeck torna sul podio dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il direttore d' orchestra austriaco sarà protagonista all' Auditorium PArco della Musica Ennio Morricone il 23 gennaio alle 19:30 del concerto che proporrà i balli viennesi di Johann Strauss figlio, la Quinta Sinfonia di Šostakovič e il Concerto per violoncello di Saint-Saëns. Ex viola dei Wiener Philharmoniker e assistente di Claudio Abbado, Honeck dividerà il palco con Andrei Ioniță, giovane violoncellista rumeno al suo debutto ceciliano, vincitore del Concorso nel 2015 e definito dal Times come "uno dei violoncellisti più entusiasmanti emersi nell'ultimo decennio". L'evento è organizzato in collaborazione con il Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique français. Le repliche sono previste il 24 gennaio alle 20.30 e il 25 gennaio alle 18. La prima parte del concerto vedrà l'esecuzione di una selezione di tre estratti desunti da due operette e una polka di Johann Strauss figlio, di cui quest'anno si celebra il bicentenario dalla nascita. Figlio d'arte, a Strauss e alla sua famiglia, che per quasi un secolo dominò il panorama musicale viennese, è dedicato il concerto di Capodanno offerto annualmente dai Wiener Philharmoniker nella capitale austriaca.

A seguire, il Concerto per violoncello n. 1 di Saint-Saëns, scritto nel 1873 e considerato da subito una delle opere più affascinanti della letteratura per il violoncello. Nella seconda parte del concerto, l'Orchestra guidata da Honeck eseguirà una delle più apprezzate sinfonie di Šostakovič: la Sinfonia n. 5, scritta in un periodo in cui la musica del compositore russo iniziava a non essere più ben vista dal regime. Con questa sinfonia, il compositore, di cui ques' anno si celebrà il cinquantenario della morte tentò di riabilitare la sua figura davanti alle autorità dello Stato, ottenendo un grande successo.





