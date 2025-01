Gira con coltello in mano in centro Treviso, bloccato da polizia

Passeggiava per il centro storico di Treviso brandendo un coltello da cucina, con una lama lunga 20 centimetri, il 23enne pakistano bloccato e disarmato da una 'volante' della questura.

L'intervento degli agenti è seguito dalle telefonate al 113 di cittadini allarmati dal comportamento dell 'uomo che teneva saldamente in mano il coltello nel 'salotto' della città. La 'volante' è intervenuta, ma non è riuscita a localizzare lo straniero che, nel frattempo aveva raggiunto un'altra zona della città dove finalmente è stato intercettato grazia anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. I poliziotti hanno affrontato il 23enne che si è arreso gettando a terra l'arma, prima di venire portato in questura dove è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per porto abusivo di coltello.



