Gardaland, Stefano Cigarini nuovo Divisional Director

A partire dal primo marzo Stefano Cigarini è il nuovo Divisional Director di Merlin Entertainments per Gardaland, ricoprendo anche il ruolo di amministratore delegato del Resort del parco giochi di Castelnuovo del Garda (Verona).

Cigarini porta con sé una vasta esperienza come ad del parco Cinecittà World, e Senior Vice President Entertainment and Events di Ferrari, alla guida di eventi mondiali, esperienze di marca, parchi a tema e musei della casa italiana di auto sportive di lusso. In precedenza ha diretto e sviluppato parchi di divertimento in Italia, Europa, Emirati Arabi, Russia e operato come direttore marketing per Universal Studios e Sony Bmg Music Company prima di assumere nel 2001 il ruolo di ad di Cinecittà Entertainment.

Nel 2008 è diventato ad di Zoomarine e nel 2011 ha assunto lo stesso ruolo a MagicLand. Nel 2016 è approdato a Cinecittà World. Ha conseguito una laurea in Musica e Spettacolo presso l'Università di Bologna ed un master in Marketing e Comunicazione presso Mediaset.



