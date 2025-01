Accordo Edison Next-Acciaierie Venete per impianto fotovoltaico

Edison Next, società del gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, avvia con Acciaierie Venete un percorso per aumentare la sostenibilità dei suoi siti firmando un accordo della durata di 20 anni che prevede lo sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di 6,7 megawatt di picco (Mwp).

L'impianto sarà realizzato su un'area del mantovano di estensione pari a circa 90.000 metri quadrati totali messa a disposizione da Edison Next. L'impianto, che sarà in esercizio entro la fine del 2027, produrrà circa 10 Gwh all'anno di energia che saranno destinati a soddisfare parte dei fabbisogni energetici degli stabilimenti di Acciaierie Venete situati nel nord est del Paese. L'energia elettrica green prodotta dall'impianto permetterà di evitare l'emissione di circa 3.000 tonnellate di CO2 all'anno.

"L'avvio di questa partnership è per noi di grande valore: da una parte ci permette di sostenere attivamente il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione di Acciaierie Venete, tra i principali leader nel mercato europeo dell'acciaio, dall'altra contribuisce ad aumentare la quota di impianti fotovoltaici di taglia significativa presso le realtà industriali del nostro Paese, dando un concreto impulso alla diffusione di energia rinnovabile e alla decarbonizzazione di un settore strategico a livello nazionale", afferma Marco Steardo di Edison Next.

"Questa partnership con Edison Next è coerente con il nostro impegno verso la sostenibilità", afferma Francesco Semino di Acciaierie Venete. "Va inquadrata nell'ambito di un percorso di decarbonizzazione che entro il 2030 punta ad una riduzione di oltre il 50% delle emissioni specifiche di CO2".



