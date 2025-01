Ail dona strumenti per 350mila euro a ospedale Treviso

Una delegazione dell'Ail Treviso (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) ha consegnato due avanzati strumenti tecnologici alla Uoc di Anatomia patologica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso alla presenza di Sergio Leonardi presidente Ail Treviso, Francesco Benazzi (direttore generale Ulss 2), Matteo Fassan (direttore Uoc Anatomia Patologica) e Antonio Antico (direttore Dipartimento medicina Sperimentale). Quello di Ail vuole essere un gesto concreto, del valore di circa 350mila euro, mirato al supporto della diagnosi e del trattamento delle patologie oncoematologiche. L'investimento, realizzato grazie alla grande generosità di soci e sostenitori, rappresenta quindi un ulteriore segno tangibile del sostegno di Ail all'innovazione diagnostica a favore dell'Ulss 2 Marca Trevigiana.

In particolare, per il Laboratorio di Citogenetica Ail Treviso ha stanziato quasi 220mila euro per l'acquisto di una strumentazione volta all'implementazione della metodica Optical Genome Mapping (OGM).

Questa tecnologia, altamente innovativa, consente una mappatura del genoma con risoluzione e precisione senza precedenti, migliorando significativamente la diagnosi delle patologie oncoematologiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA