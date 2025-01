I Teatri Nazionali si incontrano al Goldoni di Venezia

Al Teatro Goldoni di Venezia si sono riuniti questa mattina, per la prima volta in assoluto, i presidenti dei Teatri Nazionali Italiani per discutere sul futuro del sistema teatrale italiano. L'incontro è stato presieduto dal sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi, mentre a fare gli onori di casa è stato il presidente della Fondazione Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto.

A portare i saluti dell'amministrazione comunale, all'inizio del convegno, è stata la consigliera comunale, Deborah Onisto, che da subito ha sottolineato quanto importante sia l'incontro per condividere una progettualità con lo scopo di valorizzare le realtà teatrali di eccellenza.

"Ogni teatro ha la sua peculiarità, - ha detto Onisto - il Teatro Goldoni di Venezia è il più antico della città e oggigiorno deve essere in grado di intercettare una nuova società e nuove aspettative del pubblico. In questi luoghi si sviluppano pensieri critici, da sempre i teatri hanno il potere di riflettere le dinamiche sociali di un Paese e ne racchiudono la cultura".

All'incontro sono inoltre intervenuti i presidenti Giuliano Barbolini per la Fondazione Emilia Romagna Teatro, Alessandro Bianchi per la Fondazione Teatro Stabile di Torino, Luciano Cannito per il Teatro di Napoli, Alessandro Giglio per il Teatro di Genova e Francesco Siciliano per la Fondazione Teatro di Roma.



