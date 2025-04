Operaio morto folgorato in azienda nel veronese

Un operaio è morto folgorato in un incidente sul lavoro avvenuto stamane alla Anodall Extrusion, una ditta di Trevenzuolo (Verona) specializzata nella lavorazione dell'alluminio. Per cause ancora da accertare, l'uomo - originario del mantovano - sarebbe stato colpito da una scarica elettrica che lo ha ucciso; mentre era impegnato in un'operazione su un macchinario utilizzato per lo spostamento di materiali. La violenta scarica elettrica ha sviluppato un incendio, le cui fiamme hanno poi avvolto la vittima. L'operaio è rimasto a terra, accasciato sotto ai macchinari, e quando sono intervenuti i sanitari del Suem 118 per i soccorsi era già deceduto. L'incendio è stato domato dai Vigili del fuoco



