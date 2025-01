Borchia, strategica la presenza della Lega all'inauguration day

Una "presenza strategica della Lega per le relazioni transatlantiche nei prossimi quattro anni" tra Usa e Italia. Così Paolo Borchia, che sarà per la Lega all'insediamento di Donald Trump parla della sua presenza all'Inauguration Day a nome del partito.

Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo e membro dell'ufficio di presidenza dei Patrioti, è già arrivato nella capitale americana. Il parlamentare veronese non rinuncia alla battuta campanilista: definisce la sua una presenza importante "non solo per la cerimonia, ma anche per avere Verona e il Veneto in pole position". Al di là dell'aspetto cerimoniale, la priorità - dice - è che sia il partito che il territorio hanno la possibilità di interloquire fin da subito con la nuova amministrazione americana, creando presupposti di concretezza per i prossimi quattro anni; dal ruolo degli Stati Uniti sui conflitti in Ucraina e Medio Oriente fino ai dossier su commercio, energia e cybersicurezza, le ripercussioni sul territorio sono molteplici. Era importantissimo non mancare.

Ringrazio Matteo Salvini, che ha preferito restare in Italia per impegni di governo e mi ha dato fiducia onorandomi di rappresentare la Lega. Dopo l'America, è tempo di rendere di nuovo grande anche l'Europa".



