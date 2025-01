Scontro tra due automobili, un morto nel padovano

Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto nella serata di ieri tra due automobili, poco prima delle ore 21:30, a Villanova di Camposampiero (Padova).

I vigili del fuoco sono accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente ed estratto da una Mini Cooper la conducente, rimasta incastrata, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale.

Il medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente 58enne dell'altra auto, una Toyota Yaris.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alla mezzanotte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA