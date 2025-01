Rugby: Champions; Benetton prima volta ad 8/i, batte La Rochelle

Impresa del Benetton Treviso, che battendo 32-25 i francesi di la Rochelle, autentica 'corazzata' allenata dall'irlandese Ronan O'Gara, conquista per la prima volta nella sua storia gli ottavi di finale della Champions del rugby. Ci riesce al termine di un match in cui i biancoverdi di coach Bortolami sono stati protagonisti di un'ottima prova sia offensiva che difensiva.

Questi i marcatori per Treviso: due mete con Niccolò Cannone e Bautista Bernasconi; due trasformazioni con Tomas Albornoz e Rhyno Smith (68′); sei calci piazzati con Tomas Albornoz (2) e Rhyno Smith (4).

Va agli ottavi anche La Rochelle, grazie al punto di bonus ottenuto a Monigo.



