In Veneto +28.500 assunzioni nel 2024, ma la crescita rallenta

Il 2024 registra in Veneto un aumento di 28.500 posti di lavoro dipendente. Si tratta, secondo Veneto Lavoro, di un risultato inferiore rispetto a quello degli ultimi anni, a conferma di un rallentamento della crescita che si è fatto ancora più evidente nella seconda metà dell'anno.

Tale dinamica è determinata da un calo dell'1% delle assunzioni e dal contestuale +1% delle cessazioni, tra le quali si segnala l'aumento delle conclusioni contrattuali per fine termine e la diminuzione delle dimissioni. Rispetto al 2023, le assunzioni mostrano un calo tra i lavoratori italiani (-5%), le donne (-3%) e i lavoratori delle fasce d'età centrali (-3%), mentre aumentano tra gli stranieri (+8%) e gli over 55 (+4%). Le posizioni a tempo indeterminato segnano +29.100 a fronte delle +34.600 del 2023 per un calo sia delle assunzioni che delle trasformazioni da contratti a termine. L'apprendistato segna -2.700 attivazioni, un calo degli avviamenti del -6% e un +18% delle trasformazioni a tempo indeterminato. Cresce di 2.200 invece il tempo determinato (+1.600 nel 2023)). Per il parasubordinato, i dati dei primi 11 mesi del 2024 segnano +3.800, migliore rispetto al 2023, ma anche un calo dei rapporti di lavoro in somministrazione attivati dalle agenzie del Veneto (complessivamente 117.800, -3% sul 2023. Crescono del 2% i contratti part-time, specie tra gli uomini (+7%) soprattutto nell'agricoltura e in alcuni ambiti del terziario. Il saldo del 2024 è positivo in tutte le province, ma in peggioramento sul 2023 per la maggior parte di esse, tranne Rovigo e Belluno. La crescita dei posti di lavoro è a Verona (+7.200), Venezia (+5.500) e Padova (+5.100), seguiti da Treviso (+4.700), Vicenza (+3.200), Belluno (+1.500) e Rovigo (+1.400). La domanda di lavoro risulta in crescita a Belluno (+4%), Verona (+2%) e Rovigo (+2%), in calo a Vicenza (-4%), Venezia (-3%) e Treviso (-1%), mentre Padova è sostanzialmente sui risultati del 2023.

Bilanci positivi per tutti i tre macro-settori: l'agricoltura con +4.400 posti di lavoro dipendente, il terziario +19.400, mentre l'industria è a +4.700 (-7% nel 2023). Le difficoltà sono nel metalmeccanico segna +200 posti (+3.700 nel 2023) e un calo delle assunzioni del 14%. Il manifatturiero ha un saldo negativo e assunzioni; in forte calo l'intero sistema moda (tessile, abbigliamento e calzature), l'industria conciaria e il legno-mobilio. Ll'automotive rileva una significativa perdita occupazionale e l'erosione dei posti di lavoro guadagnati nel biennio 2022-2023. L'Inps regionale rileva tra settembre e novembre 2024 un +21% delle domande di cassa integrazione ordinaria, specie a Vicenza e Treviso. Nell'edilizia (+4.200) è appena al di sotto di quello del 2023, mentre le assunzioni crescono del 4%; nei servizi +5.300 contro i +8.200 del 2023. Nella logistica +1.700 nel 2024 (+1.100 nel 2023) e un +2% delle assunzioni. Gli ingressi in condizione di disoccupazione sono stati 147.500 nel 2024 (-2% sul 2023).



