Anonimo dona 9 milioni per borse di studio H-Farm

La piattaforma di innovazione H-Farm, di Roncade (Treviso), dispone da oggi di un plafond di nove milioni di euro da ripartire sotto forma di 50 borse di studio a vantaggio di studenti iscritti alla propria H-International School a corsi di istruzione in materie scientifiche, tecniche e matematiche (Stem).

La dotazione proverrebbe da un donatore per sua scelta rimasto anonimo. Secondo quanto si apprende, lo sconosciuto filantropo non sarebbe un italiano e la condizione che avrebbe posto riguarda una preferenza, nella distribuzione delle risorse, a iscritti provenienti dalla Russia e altri Paesi dell'area ex sovietica.



