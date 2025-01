Polizia locale Vicenza, 12mila dosi droga sequestrate nel 2024

Sono state quasi 12 mila le dosi di droga sequestrate nel 2024 durante i controlli del territorio eseguiti dal settore operativo giudiziario della polizia locale di Vicenza. Il bilancio del Nos (nucleo operativo speciale), dall'unità cinofila e dalla squadra antidegrado è stato presentato oggi durante una conferenza stampa nella sede del comando della municipale dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, assieme al comandante Massimo Parolin.

"Il tema della sicurezza urbana - ha detto Possamai - è centrale per l'amministrazione comunale e i numeri che presentiamo oggi ne sono una testimonianza. Il prezioso lavoro svolto nel corso del 2024, in sinergia, dal Nos e dalla Squadra antidegrado della polizia locale ha infatti prodotto risultati concreti e tangibili: basti pensare alla netta diminuzione del problema dei bivacchi per strada in centro storico, passati negli ultimi due anni da 30 a meno di 10. Fondamentale poi la lotta, fatta non solo di repressione ma anche di prevenzione, all'odioso fenomeno del microspaccio, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. L'obiettivo è dunque quello di continuare su questa strada, contro il degrado urbano e a favore di una Vicenza sempre più sicura". L'Unità Nos (nucleo operativo speciale), diretta e coordinata dal vice commissario Alessanro De Franciscis, ha messo in atto 200 controlli antidroga.

L'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti su strada, ha portato all'identificazione di circa 400 persone, la maggior parte straniere, di cui oltre 200 gravate da pregiudizi di carattere penale inerenti soprattutto al reato di spaccio di sostanze stupefacenti; 48 persone sottoposte ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali, fotografia fronte e lato); 25 persone deferite all'autorità giudiziaria per reati vari diversi dai reati in materia di stupefacenti. Sono state poi 137 le operazioni con esito positivo mirate al contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti che hanno portato al deferimento all'autorità giudiziari di 36 persone per l'ipotesi di reato di spaccio e/o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; 13 persone arrestate in flagranza; circa 11.460 dosi di sostanza stupefacente sequestrate tra marijuana, eroina, cocaina e hashish; più di 14.400 euro in contanti sequestrati perchè ritenuti provento di attività di spaccio.



