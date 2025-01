Risse in bar, attività sospesa per un mese nel Padovano

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto la sospensione della licenza per un mese ad un bar di Maserà dopo una serie di liti tra gli avventori e l'accertamento della pericolosità sociale del locale. Il provvedimento è stato notificato dalla polizia e dai carabinieri di Albignasego. Alla base della decisione vi è la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite rilevate nei pressi ed all'interno del citato esercizio.

In particolare, nel mese di dicembre, era stata accertata una rissa avvenuta tra avventori. Gli investigatori avevano infatti accertato che dentro e fuori del locale 9 persone, di varia nazionalità, in stato di ebbrezza alcolica, erano venuti alle mani dopo alcuni apprezzamenti poco graditi ad alcune ragazze.

Nella lite è intervenuto il figlio del titolare che ha tentato di redimere gli animi, ma la reazione è stata violenta e finendo con una rissa generale che ha coinvolto anche alcuni passanti.

All'arrivo delle forze dell'Ordine, il figlio del titolare ha tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari, rendendo difficoltoso lo svolgimento delle operazioni di controllo dei presenti risultate, per la maggior parte con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti nonché per abuso di sostanze alcoliche. Inoltre il titolare del locale aveva somministrato bevande alcoliche agli avventori nonostante fossero già alticci.

Per tale ragione, il gestore è stato denunciato.



