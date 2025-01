Prefettura Padova valuta istituzione 'zone rosse' nella città

La prefettura di Padova sta valutando l'ipotesi di istituire le 'zone rosse' in città "col fine di innalzare il livello di sicurezza percepita, munendo le forze dell'Ordine di ulteriori strumenti utili a un'efficace controllo del territorio". Sulla stessa linea, secondo quanto si è appreso, si sta muovendo anche la prefettura di Treviso. La valutazione nella città euganea è emersa dalla riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal prefetto Giuseppe Forlenza, alla quale hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza. Nella riunione è stata analizzata la situazione dell'Ordine e della Sicurezza pubblica nella città e nella provincia di Padova. Il 31 dicembre Forlenza, anche alla luce degli episodi di cronaca aveva chiesto ai vertici degli investigatori di avviare le analisi necessarie a valutare l'adozione delle cosiddette "Zone Rosse" e dall'esame svolto è stato convenuto "sull'opportunità di procedere agli atti del caso" e il prefetto ha quindi chiesto al Questore di individuare e delimitare "le aree più adatte e più bisognose di interventi eccezionali, partendo da quelle già da mesi oggetto di sistematici controlli interforze ad "Alto Impatto". I risultati dell'istruttoria e l'individuazione delle aree saranno quindi oggetto d'analisi nel prossimo Comitato provinciale per l'Ordine e per la Sicurezza pubblica. "Il Ministero dell'Interno - ha ricordato Forlenza - ha dotato le Prefetture di un nuovo e utile strumento col quale incidere nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità diffusa. All'esito delle analisi delle Forze di Polizia e dopo aver condiviso i risultati dell'istruttoria con gli Enti locali interessati, si valuterà quindi l'adozione dei provvedimenti necessari a istituire le c.d. "Zone Rosse" anche nella provincia di Padova. È nostro dovere supportare l'eccellente lavoro delle Forze di Polizia con ogni strumento, al fine di migliorare il senso di sicurezza dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA