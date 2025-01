Aggredisce medici e carabinieri, 30enne ammonito dal questore

Il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha ammonito un 30enne italiano per aver aggredito personale sanitario e carabinieri a Pieve di Soligo nello scorso mese di ottobre.

Il provvedimento segue la proposta di applicazione formulata alla Questura di Treviso dalla Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto lo scorso 28 dicembre, proposta dalla quale è emerso che sia i militari che il personale sanitario sono stati minacciati, ingiuriati ed aggrediti dal trentenne, dopo essere intervenuti in suo ausilio mentre si trovava disteso a terra in una piazza di Pieve di Soligo, in evidente stato di ubriachezza.

I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che il trentenne aveva già vari precedenti per reati contro il patrimonio, l'incolumità individuale e iper droga, oltre ad essere stato sanzionato diverse volte perché colto in stato di ubriachezza manifesta ad arrecare molestie e disturbi in aree pubbliche.

Il provvedimento si aggiunge al divieto di accesso per tre anni presso i pubblici esercizi del comune di Pieve di Soligo, emesso sempre dal questore nei confronti del trentenne la scorsa estate.



