Continuava a perseguitare la ex, dai domiciliari va in carcere

La Polizia di Stato di Vicenza ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per maltrattamenti all'ex convivente.

L'indagato è stato rintracciato presso la casa dei genitori in provincia di Venezia e successivamente associato presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore.

La vicenda nasce da un precedente procedimento penale nell'ambito del quale l'indagato è stato sottoposto a misura cautelare obbligatoria, poi aggravata dalla misura degli arresti domiciliari, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, non avendo accettato la fine della relazione sentimentale.

L'uomo ha continuato a molestare la convivente, attraverso numerose email dal contenuto intimidatorio che hanno portato la donna a querelare nuovamente l'uomo.

Al termine delle indagini il Gip del Tribunale di Vicenza ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA