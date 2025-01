Istituiti due premi di laurea dall'Università di Padova

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" dell'Università di Padova ha istituito due Premi di Laurea dedicati alla memoria di Rinaldo Panzarini, figura di rilievo nel panorama bancario italiano e Cavaliere al Merito della Repubblica.

I premi, resi possibili grazie al contributo della Famiglia Panzarini, sono destinati a studentesse e studenti meritevoli che si siano laureati presso il Dipartimento immatricolate/i nell'a.a. 2024-25 ad uno dei Corsi di laurea magistrale del Dipartimento, che hanno conseguito il titolo di Laurea di primo livello presso il Dipartimento dal 1/o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con voto di laurea pari o superiore a 105/110 e abbiano elaborato una prova finale su tematiche quali: banche e altri intermediari finanziari, mercati finanziari, rapporto banca-impresa, finanza per la crescita dell'impresa, rapporto tra banca e territorio.

Ciascun premio ha un valore lordo di 2.350 euro e sarà assegnato sulla base di una procedura di selezione coordinata da una Commissione composta da rappresentanti dell'Ateneo e da un membro della Famiglia Panzarini.

"Siamo grati alla Famiglia Panzarini per aver scelto il nostro Dipartimento per perpetuare il ricordo del dottor Rinaldo Panzarini attraverso il sostegno ai giovani talenti," ha dichiarato la prof.ssa Paola Valbonesi, Direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Il bando che definisce i requisiti e le modalità di partecipazione, resterà pubblicato dal 7 gennaio 2025 e resterà aperto fino al 31 marzo 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA