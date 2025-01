Gennaio ricco di spettacoli al Teatro Geox di Padova

Sarà un gennaio ricco di appuntamenti al Teatro Geox di Padova. La stagione si apre l'11 e 12 gennaio con il musicale 'Fame' una delle serie tv più amate e indimenticabili. Ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale. "Saranno Famosi" è un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop. Il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi. Il 17 gennaio saliranno sul palco le due star del web Camihawke e Guglielmo Scilla con il loro show teatrale "Avanguardia Pura". I due debuttano con un progetto che per la prima volta li vedrà entrambi protagonisti in uno spettacolo coinvolgente e in grado di divertire il pubblico grazie alla sua comicità imprevedibile. Il 18 gennaio toccherà al grande Massimo Ranieri prossimo protagonista al Festival di Sanremo, il cantante partenopeo tornerà dal vivo nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, interpretando i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese.

24 gennaio si esibirà Giovanni Allevi. Il celebre pianista tornerà a calcare il palcoscenico dopo la malattia che l'ha costretto ad uno stop per oltre due anni: un ritorno sperato dai tanti fans di tutto il mondo. Il 25 gennaio ancora un musical: "Mare Fuori" legato alla serie TV. Il 30 atteso lo show di Uccio De Santis dal titolo "Non so che fare prima". Il mese si chiude con il concerto de La Sad, il 30 gennaio. Il trio porterà dal vivo il suo ultimo album "Odio La Sad", che vede le collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31, Rose Villain, Bnkr44, Naska e Donatella Rettore.



