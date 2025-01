Rugby: Lynagh operato al ginocchio, salterà il Sei Nazioni

Louis Lynagh, ala della nazionale italiana e del Benetton Treviso, infortunatosi (trauma distorsivo al ginocchio sinistro) nel match di Urc contro le Zebre dello scorso 28 dicembre, è stato operato. Lo fa sapere il Benetton, precisando che "gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale laterale". Ne deriva che " si è reso necessario un intervento chirurgico, effettuato a Londra dal prof. Fares S. Haddad. L'intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà ora il suo percorso riabilitativo".

Treviso non specifica la prognosi ma, visto il tipo d'infortunio, è facile ipotizzare che Lynagh non sarà disponibile per il Sei Nazioni che, per l'Italia, comincerà l'1 febbraio a Murrayfield contro la Scozia.



