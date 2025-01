Picchiarono guardie zoofile, condannati tre fratelli

Tre anni e 4 mesi di reclusione complessivi a carico di tre fratelli per aver picchiato alcune guardie zoofile intervenute a seguito di una segnalazione di maltrattamento di animali a Camporovere di Roana, Comune dell'altopiano di Asiago (Vicenza). La condanna è arrivata dal Tribunale di Vicenza; i tre sono stati ritenuti responsabili di alcune violenze accadute nel 2019 e nel 2021 su alcuni volontari dell'ente nazionale protezione animali intervenuti per verificare, a più riprese, le condizioni di alcuni cani legati a catena corta che come ricovero avevano della piccole casette fatiscenti. Durante l'intervento una delle guardie, una volontaria donna, era stata colpita con il manico di una pala da neve mentre un secondo era stato colpito con un pugno al volto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA