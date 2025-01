Inchiesta Venezia, giudizio immediato per Boraso e 3 indagati

Quattro degli indagati nell'inchiesta per corruzione nel Comune di Venezia, oggi tutti ai domiciliari, tra cui l'ex assessore Renato Boraso, andranno a giudizio immediato in Tribunale il 27 marzo prossimo. Con Boraso finiranno davanti ai giudici gli imprenditori Daniele Brichese, Francesco Gislon e Fabrizio Ormenese. Lo ha deciso, oggi, con apposito decreto il Gip di Venezia Alberto Scaramuzza.

L'accusa, sostenuta dai Pm Federica Baccaglini e Roberto Terzo, è basata su una serie di operazioni immobiliari realizzate all'interno del territorio comunale e della città Metropolitana di Venezia per realizzare parcheggi, infrastrutture materiali e immateriali, lavori di manutenzione di scuole, nonché - tra le varie operazioni ritenute illecite - il cambio di destinazione d'uso di aree. Il tutto, secondo l'accusa, in un giro d'affari con pagamento di mazzette per atti amministrativi che avrebbe visto Boraso quale principale interlocutore delle imprese.



