Scontro fra due auto nel vicentino, sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, nello scontro tra due auto la notte scorsa a Marostica, in via Ceramica. I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza le due auto una Volkswagen Golf e una Nissan Qashqai, ed estratto tre persone rimaste ancora bloccate nei mezzi.

I sei feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti, da quattro ambulanze arrivate sul posto, negli ospedali di Bassano del Grappa, Vicenza e Santorso. Dei sei feriti, il più grave è un 27enne, portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso; un altro ferito, in codice giallo, è stato trasportato all'ospedale di Santorso, altre quattro persone che erano a bordo delle auto coinvolte nello scontro, ma con ferite meno gravi, sono state accolte dal pronto soccorso del nosocomio di Bassano.



