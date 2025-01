Un passo dal cielo 8, Buscemi indaga tra clima e cuore

Tra i boschi incantati e i paesaggi mozzafiato delle Dolomiti venete, sbarca da giovedì 9 gennaio, su Rai1 Un Passo dal Cielo 8, la fiction che mescola l'ecologia ambientale al giallo poliziesco tra le montagne, nell'ottava stagione al fianco dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi - interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello - ritroviamo il misterioso Nathan (Marco Rossetti). Ad aiutarlo a scoprire le proprie origini potrebbe essere il ricercatore Stephen Anderssen (Raz Degan), trasferitosi a San Vito di Cadore con una squadra di scienziati per salvare un ghiacciaio. La serie, prodotta da Lux Vide (società del Gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction.

Giusy Buscemi che interpreta dalla scorsa stagione la poliziotta Manuela Nappi la protagonista principale (dopo due uomini prima Terence Hill, poi Daniele Liotti), affrontando temi di grande attualità come i cambiamenti climatici e la salvaguardia del pianeta, sempre con quel pizzico di mistero che ha conquistato il pubblico "grazie a questa serie ho anche imparato ad andare a cavallo", dice. Al suo fianco il fratello vice questore, generoso, Vincenzo Nappi. Ma un piccolo ma significativo ruolo anche per Nino Frassica, "magico" Nino, zio della moglie di Vincenzo Nappi, Carolina.

Manuela invece l'abbiamo vista crescere e affinare anche le sue abilità nello studio della prossemica, diventando una risorsa sempre più importante per la squadra. Un talento, il suo, che potrebbe offrirle nuove opportunità anche lontano da San Vito ma conferma Buscemi "tra quelle montagne sta bene, c 'è Vincenzo che ha finalmente imparato a fidarsi di lei e del suo intuito . E poi, c 'è Nathan ma lei comincia a farsi delle domande se avranno un futuro insieme".



