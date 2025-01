La Guggenheim Venezia chiude il 2024 con oltre 388.000 ingressi

Il 2024 si chiude, per la collezione Peggy Guggenheim di Venezia, con oltre 388.000 ingressi durante i 313 giorni di apertura, con una media giornaliera di 1.240 ospiti, chiudendo così l'anno con un +2,5% rispetto al 2023. A questa cifra, composta da un pubblico per il 75% proveniente dall'estero e un 25% nazionale, si aggiungono oltre 6.000 persone che hanno visitato la collezione in occasione di inaugurazioni, eventi istituzionali, corporate e privati, e oltre 10.000 partecipanti a Public Programs, Kids Day, programmi di accessibilità quali Doppio Senso e Io vado al museo, visite legate al progetto A scuola di Guggenheim, che ha visto quest'anno l'adesione di 230 scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio del Veneto, con oltre 7.280 studenti e studentesse.

"Siamo decisamente soddisfatti dei risultati ottenuti in questo 2024 che si è appena concluso - afferma la direttrice Karole P. B. Vail -. In un anno che ha visto Venezia ospitare la Biennale Arte, nonché importanti rassegne d'arte organizzate dalle varie istituzioni cittadine, il nostro museo ha registrato un eccellente numero di visitatori, che è andato oltre le aspettative". "Siamo entusiasti di come critica e pubblico abbiano accolto l'omaggio dedicato a Jean Cocteau, mostra ripresa più volte dal New York Times che l'ha inserita tra le esposizioni da non perdere a Venezia durante la Biennale - conclude -, e ora il meritato tributo a Marina Apollonio. Siamo oggi già al lavoro sul programma espositivo dell'anno, che vedrà Maria Helena Vieira da Silva e Lucio Fontana al centro di due grandi monografiche in apertura rispettivamente ad aprile e ottobre. Non mancheranno naturalmente attività collaterali gratuite, Public Programs, progetti di accessibilità e inclusività, per ogni tipo di pubblico e per i nostri sostenitori".



