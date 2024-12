Polizia, il bilancio di un anno di lavoro a Padova

Nel 2024 la Questura di Padova ha intensificata l'attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio; implementati i servizi di ordine e sicurezza pubblica. forte azione di contrasto fenomeno violenze di genere (241 ammonimenti del questore), furti in abitazione (9 arresti), truffe anziani (indagate 31 persone), stupefacenti, criminalità giovanile. effettuati 383 arresti (344 nel 2023). Importante aumento rilascio passaporti 65.250. Disposte dal questore 26 sospensioni licenze (11 nel 2023). L'ufficio immigrazione ha gestito 107.000 permessi di soggiorno, ha eseguito 372 espulsioni cittadini stranieri irregolari tra collocamenti cpr e rimpatri con accompagnamento frontiera.

Sono alcuni dei dati che il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha presentato oggi facendo il punto sulla sicurezza in città e provincia a consuntivo di un anno di lavoro.

Il Questore ha evidenziato come sia stata intensificata l'attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio in tutti i quartieri cittadini, oltre che nei Comuni della provincia, così come sono stati implementati i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Quanto alla delittuosità totale, il 2024 ha confermato il trend di reati commessi da cittadini stranieri (in prevalenza irregolari) pari al 60%.

Fondamentale l'attività di prevenzione svolta dalla Digos, sia nella gestione delle problematiche occupazionali, che nelle diversificate iniziative riconducibili agli scenari dei conflitti in atto, oltre che alle manifestazioni sportive.

Le chiamate pervenute al 113 della Questura che, per l'anno corrente sono state 62.431 (erano state 59.796 nell'anno 2023), segnalazioni delle quali 11.995 hanno riguardato fatti reato con interventi per lite, furto, rapina e stupefacenti, importante attività di prevenzione e soccorso pubblico assicurata dal comparto delle "Volanti".

Sempre a cura dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l'attività di prevenzione ha visto l'identificazione di 41.408 persone (nel 2023 erano state 40.527), con ulteriori 301 servizi straordinari di controllo del territorio con una media di quasi uno al giorno.



