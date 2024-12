Molesta due ragazze, arrestato a Verona

La Polizia di Stato di Verona ha reso noto che sabato 21 dicembre ha arrestato un cittadino pakistano di 36 anni per violenza sessuale, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. A dare l'allarme sono state le vittime, due giovani, che sono state avvicinate dal cittadino straniero intorno alle 15, mentre erano sedute su una panchina in Piazza Cittadella. L'uomo, dopo essersi seduto accanto alle vittime, ha toccato una delle due nelle parti intime, trattenendola con forza e ha poi palpeggiato l'altra, tentando anche di baciarla. Il trentaseienne non è nuovo a simili episodi: appena un mese fa, infatti, era stato denunciato per violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza privata dopo aver toccato nelle zone intime alcune passanti.



