Fiamme da tettoia ad abitazione, un intossicato nel Bellunese

Una persona è stata ricoverata per un'intossicazione da fumo causata dall'incendio in un'abitazione a Ponte nelle Alpi (Belluno), nella frazione di Cugnan.

Le fiamme, sviluppatesi intorno alle ore 4:00 hanno coinvolto una tettoia, due automobili e la facciata dell'abitazione.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato l'incendio, si sono fermati e hanno dato l'allarme ai residenti che stavano dormendo, oltre a chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco, arrivati da Belluno con i volontari dell'Alpago e di Longarone con due autopompe, due autobotti, l'autoscala e 17 operatori, coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a evitare un rogo generalizzato. sono state distrutte due auto, una legnaia e il cappotto esterno dell'abitazione. Un infisso al piano terra è stato danneggiato e il fumo è penetrato all'interno della casa, provocando ulteriori danni. Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate alle 9:00 circa.





