Nave con 13 irregolarità bloccata a Venezia

La Guardia costiera di Venezia ha bloccato in porto una portarinfuse per ben 13 irregolarità riscontrate a bordo.

La nave battente bandiera delle Isole Marshall, gestita da una società di navigazione avente sede legale in Grecia, è lunga oltre 220 metri e dalle dimensioni di oltre 43 mila tonnellate.

Le irregolarità rilevate, riconducibili ad alcune delle più significative convenzioni internazionali del campo marittimo riguardano carenze, anche importanti, come il totale malfunzionamento della propulsione dell'unica imbarcazione di salvataggio del tipo Free-Fall (in caso di abbandono nave sarebbe risultata inoperativa).

Inoltre, sono state rilevate avarie ai macchinari ausiliari di bordo e sistemi antincendio, nonché irregolarità sulla salute e la sicurezza per i lavoratori marittimi ed un'erronea gestione dei rifiuti a bordo.

Infine, gravi le mancanze emerse rispetto alla corretta gestione delle emergenze, con particolare riguardo alla capacità di fronteggiare incendi a bordo.

La nave rimarrà agli ormeggi e non potrà tornare a navigare sino a che non verrà ripristinato quanto trovato irregolare.





