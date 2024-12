Atterraggio d'emergenza a Venezia per volo British Airways

Un volo della British Airways partito da Londra e diretto a Sharm el Sheikh è stato costretto ad un atterraggio di emergenza poco fa all'aeroporto di Venezia per i malori accusati da 4 passeggeri. L'aereo era in volo sul Mediterraneo quando quattro persone che si trovavano a bordo hanno iniziato a manifestare sintomi di un malore.

Avuto l'ok dalla torre di controllo di Tessera, il volo British ha iniziato la discesa verso Venezia. Poco dopo l'atterraggio sono giunti sulla pista i sanitari del Suem 118, per prendere in consegna i 4 pazienti, mentre i vigili del fuoco hanno transennato lo spazio intorno al velivolo. Appena atterrati i sanitari del Suem 118 hanno potuto riscontrare che i quattro avevano avuto malori superficiali tanto che gli stessi quattro hanno rifiutato le cure mediche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA